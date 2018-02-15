Постаревший Дмитрий Харатьян стал практически не узнаваем

Фотографию разместила стюардесса, которая попросила сфотографироваться с актером и футболистом Игорем Акинфеевым. Прошел уже месяц и лишь сейчас пользователи Сети начали активно обсуждать внешность Харатьяна.«Три звезды на рейсе Мальдивы — Москва. Повезло так повезло, ребята. Не зря трудилась #Акинфеев #Харатьян #Аэрофлот», — написала под фотографией девушка.Поклонники заметили, что Дмитрий выглядит очень уставшим и ему следовало бы больше отдыхать.