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Постаревший Дмитрий Харатьян стал практически не узнаваем

Сегодня, 10:56
Опубликованный в Сети снимок известного актера Дмитрия Харатьяна вызвал бурные обсуждения среди его поклонников.

Постаревший Дмитрий Харатьян стал практически не узнаваем
Фотографию разместила стюардесса, которая попросила сфотографироваться с актером и футболистом Игорем Акинфеевым. Прошел уже месяц и лишь сейчас пользователи Сети начали активно обсуждать внешность Харатьяна.

Постаревший Дмитрий Харатьян стал практически не узнаваем


«Три звезды на рейсе Мальдивы — Москва. Повезло так повезло, ребята. Не зря трудилась #Акинфеев #Харатьян #Аэрофлот», — написала под фотографией девушка.

Поклонники заметили, что Дмитрий выглядит очень уставшим и ему следовало бы больше отдыхать.

Постаревший Дмитрий Харатьян стал практически не узнаваем

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Ключевые слова: Дмитрий Харатьян

Количество просмотров: 3 627
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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