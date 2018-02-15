Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов

Недавно же Пэрис примерила на себя образ Мэрилин Монро и не постеснялась полностью оголиться в кадре. На фотографии обнаженная знаменитость лежит среди огромного количество красных роз, причем интимные места Хилтон прикрыты теми же цветами.Эти кадры были сделаны во время съемок ее нового клипа. Напомним, что в настоящее время Пэрис с головой ушла в подготовку к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.