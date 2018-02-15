Эти кадры были сделаны во время съемок ее нового клипа. Напомним, что в настоящее время Пэрис с головой ушла в подготовку к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.
Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов
Сегодня, 11:40
В последнее время светская львица Пэрис Хилтон радует своих поклонников новыми образами, подражая мировым знаменитостям.
Недавно же Пэрис примерила на себя образ Мэрилин Монро и не постеснялась полностью оголиться в кадре. На фотографии обнаженная знаменитость лежит среди огромного количество красных роз, причем интимные места Хилтон прикрыты теми же цветами.
Эти кадры были сделаны во время съемок ее нового клипа. Напомним, что в настоящее время Пэрис с головой ушла в подготовку к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.
Эти кадры были сделаны во время съемок ее нового клипа. Напомним, что в настоящее время Пэрис с головой ушла в подготовку к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.
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Ключевые слова: Пэрис Хилтон
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Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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