Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов

Сегодня, 11:40
В последнее время светская львица Пэрис Хилтон радует своих поклонников новыми образами, подражая мировым знаменитостям.

Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов
Недавно же Пэрис примерила на себя образ Мэрилин Монро и не постеснялась полностью оголиться в кадре. На фотографии обнаженная знаменитость лежит среди огромного количество красных роз, причем интимные места Хилтон прикрыты теми же цветами.

Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов


Эти кадры были сделаны во время съемок ее нового клипа. Напомним, что в настоящее время Пэрис с головой ушла в подготовку к своей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.

Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов

← Юлия Зимина публично заявила о наглом ... Регина Тодоренко прокомментировала с... →

Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Пэрис Хилтон примерила дерзкий образ в фартуке на голое тело
Пэрис Хилтон в сверкающем боди привела в восторг своих поклонников
Пэрис Хилтон хочет быть похожа на Ким Кардашьян
Пэрис Хилтон опубликовала фото с отдыха с возлюбленным
Самое популярное за неделю
Комментарии

Регина Тодоренко прокомментировала свой роман с Владом Топаловым Некоторое время назад в Сети появилась информация о романе телеведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым.
Обнаженная Пэрис Хилтон восхитила своих фанатов В последнее время светская львица Пэрис Хилтон радует своих поклонников новыми образами, подражая мировым знаменитостям.
Юлия Зимина публично заявила о наглом обмане Недавно известная актриса Юлия Зимина стала жертвой наглого обмана, о чем поспешила сообщить своим фолловерам.
Госпитализированная Наталия Медведева успокоила своих поклонников В последнее время на личной странице в социальной сети Наталии Медведевой практически не появляются новые снимки.
Майкл Фелпс сообщил о рождении второго ребенка На днях в семье знаменитого пловца Майкла Фелпса случилось радостное событие.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.