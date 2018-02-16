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Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом

Сегодня, 01:57
Певица Вера Брежнева обновила блог снимком с мужем Константином Меладзе.

Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом
Кадры в компании супруга на личной страничке популярной исполнительницы - настоящая редкость, поэтому каждое фото сразу привлекает внимание подписчиков и различных изданий. Прекрасным поводом для того, чтобы выложить свежие снимки, стал День всех влюбленных. На первом фото супруги запечатлены держащимися за руки, на втором - воздушные шарики, подаренные Вере Константином.

Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом


Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом


"Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир" - подписала кадры Брежнева. Напомним, что тайная свадьба певицы и композитора состоялась в Италии, в октябре 2015 года.

Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом

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Ключевые слова: Вера Брежнева, Константин Меладзе

Количество просмотров: 3 653
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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