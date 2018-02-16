Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом

Кадры в компании супруга на личной страничке популярной исполнительницы - настоящая редкость, поэтому каждое фото сразу привлекает внимание подписчиков и различных изданий. Прекрасным поводом для того, чтобы выложить свежие снимки, стал День всех влюбленных. На первом фото супруги запечатлены держащимися за руки, на втором - воздушные шарики, подаренные Вере Константином."Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир" - подписала кадры Брежнева. Напомним, что тайная свадьба певицы и композитора состоялась в Италии, в октябре 2015 года.