"Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир" - подписала кадры Брежнева. Напомним, что тайная свадьба певицы и композитора состоялась в Италии, в октябре 2015 года.
Вера Брежнева выложила в сеть редкое фото с супругом
Сегодня, 01:57
Певица Вера Брежнева обновила блог снимком с мужем Константином Меладзе.
Кадры в компании супруга на личной страничке популярной исполнительницы - настоящая редкость, поэтому каждое фото сразу привлекает внимание подписчиков и различных изданий. Прекрасным поводом для того, чтобы выложить свежие снимки, стал День всех влюбленных. На первом фото супруги запечатлены держащимися за руки, на втором - воздушные шарики, подаренные Вере Константином.
"Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир" - подписала кадры Брежнева. Напомним, что тайная свадьба певицы и композитора состоялась в Италии, в октябре 2015 года.
"Любите и будьте любимы взаимно. #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир" - подписала кадры Брежнева. Напомним, что тайная свадьба певицы и композитора состоялась в Италии, в октябре 2015 года.
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Ключевые слова: Вера Брежнева, Константин Меладзе
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Количество просмотров: 3 653
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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