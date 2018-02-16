Маргарита Агибалова жестко ответила недоброжелателям

Маргарита часто гуляет с сыном и дочкой на улице, в итоге другие мамы узнали в ней яркую звезду телепроекта и обвиняют ее в нежелании общаться с ними. Агибалова решила прояснить эту ситуацию и оправдаться за свое поведение.«Наверное, мало кто меня понимает. Все время находишься под наблюдением, под прицелом. Многие тебя знают и все время узнают. Любой человек может придраться к тебе и написать в комментариях. При этом никто не ставит себя на мое место. Если бы вам незнакомый человек написал злобные сообщения, и не просто человек, а человек, живущий рядом с тобой, который тебя видит регулярно на улице? Который видит, на какой машине ты ездишь, видит, в какой подъезд ты заходишь. Становится жутко от этого!Я вас не знаю, а вы меня - да. Но это не дает вам право так себя вести. Не надо говорить, что меня надо делать и как себя вести. Следите за собой. Оставьте в покое меня и мою семью. Всем мир!» - сообщила девушка в своем микроблоге.Некоторые пользователи Сети считают, что сама Рита виновата в этом, так как часто рассказывает о своей личной жизни.