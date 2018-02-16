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Алексей Панин остался без работы из-за своего поведения

Сегодня, 08:05
В прошлом году на YouTube выходили ролики "Хайповости", ведущим которых стал актер Алексей Панин.

Алексей Панин остался без работы из-за своего поведения
Недавно же в Сети начали активно обсуждать закрытие проекта. Оказалось, что каналу не удалось привлечь большое количество аудитории, да и рекламодатели не были заинтересованы.

Алексей Панин остался без работы из-за своего поведения


«В ближайшее время Алексей Панин не появится на этом канале. Компания, заказывавшая у нас работу над YouTube-шоу, рассталась с Паниным. Это шоу делала большая команда людей, в том числе сценаристы, писавшие ему текст, и техническая служба. Первая причина – отсутствие роста. В течение первых десяти выпусков нас часто цитировали в СМИ, у нас были классные инфоповоды, все круто обыгрывалось, но мы выросли лишь до 82,7 тысяч человек. При тех вложениях, которые делала компания, это была маленькая цифра», – поделился бывший коллега Алексея.

Выдвигается мнение, что все таки именно то, что проект вел Панин, оказало большое значение на принятие решения о закрытии.

Алексей Панин остался без работы из-за своего поведения

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Ключевые слова: Алексей Панин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Youtube

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