Алексей Панин остался без работы из-за своего поведения

Недавно же в Сети начали активно обсуждать закрытие проекта. Оказалось, что каналу не удалось привлечь большое количество аудитории, да и рекламодатели не были заинтересованы.«В ближайшее время Алексей Панин не появится на этом канале. Компания, заказывавшая у нас работу над YouTube-шоу, рассталась с Паниным. Это шоу делала большая команда людей, в том числе сценаристы, писавшие ему текст, и техническая служба. Первая причина – отсутствие роста. В течение первых десяти выпусков нас часто цитировали в СМИ, у нас были классные инфоповоды, все круто обыгрывалось, но мы выросли лишь до 82,7 тысяч человек. При тех вложениях, которые делала компания, это была маленькая цифра», – поделился бывший коллега Алексея.Выдвигается мнение, что все таки именно то, что проект вел Панин, оказало большое значение на принятие решения о закрытии.