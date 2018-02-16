Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Елена Захарова не может простить свекрови обвинения в желании пропиариться на смерти дочери

Сегодня, 08:20
Некоторое время назад известная актриса Елена Захарова пережила страшную трагедию, ее восьмимесячная дочь умерла от вирусной инфекции.

Елена Захарова не может простить свекрови обвинения в желании пропиариться на смерти дочери
До сих пор Елена со слезами вспоминает то ужасное время. А мама ее гражданского супруга Сергея накинулась на актрису с обвинениями в том, что она на смерти своей дочери сделала хороший пиар.

Елена Захарова не может простить свекрови обвинения в желании пропиариться на смерти дочери


«Представьте мое состояние, я была в жутком стрессе... По сводке из больницы журналисты узнали о беде. Мне постоянно звонили какие-то люди, что-то спрашивали, я на автомате отвечала. Тогда мама Сергея и сказала, что я пытаюсь сделать пиар на горе. По заповедям всех надо прощать и нельзя ни на кого таить обид. Но есть какие-то вещи, которые я до сих пор… Как женщина женщину, я не могу ее понять... Она тут же попросила освободить квартиру, в которой мы жили: «Если ты хочешь забрать вещи ребенка, забирай. Мы будем сдавать ее». Все это было после одиннадцатого дня – я в этом состоянии собирала одежду Машеньки. Врагу не пожелаешь такого пережить», – вспоминает Захарова.

Напомним, что в прошлом году Елена родила долгожданную дочку и сейчас познает все прелести материнства.

Елена Захарова не может простить свекрови обвинения в желании пропиариться на смерти дочери

← Дмитрий Маликов не пожалел своих дене... Петр Федоров счастлив в отношениях с у... →

Ключевые слова: Елена Захарова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Елена Захарова не переставала верить в чудо после потери первого ребенка
Елена Захарова впервые поделилась тем, в каком состоянии ее новорожденная дочка
Елена Захарова родила очаровательную дочку
Елена Захарова призналась, как она смогла справиться со смертью маленькой дочери
Самое популярное за неделю
Комментарии

Максим Фадеев удивил фанатов кадрами 30-летней давности Поклонники известного композитора и продюсера Максима Фадеева привыкли видеть его в теле.
Анна Старшенбаум с экс-супругом посетила светское мероприятие Летом прошлого года известная актриса Анна Старшенбаум сообщила о разводе с супругом Алексеем Бардуковым.
Рита Дакота начала паниковать, когда ее дочь не могла нормально дышать После новогодних праздников популярные певцы Влад Соколовский и Рита Дакота с новорожденной дочкой Мией отправились на отдых на Бали.
Экс-супруга Вальтера Соломенцева пожаловалась на несправедливость на шоу Шепелева Недавний выпуск программы "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым был посвящен бывшему участнику телепроекта "Дом-2" Вальтеру Соломенцеву и его экс-супруге.
Сын Елены Яковлевой до сих пор не может решить, кем хочет работать Сын известной актрисы Елены Яковлевой, 26-летний Денис Шальных, известен своим необычным внешним видом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.