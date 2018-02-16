Елена Захарова не может простить свекрови обвинения в желании пропиариться на смерти дочери

До сих пор Елена со слезами вспоминает то ужасное время. А мама ее гражданского супруга Сергея накинулась на актрису с обвинениями в том, что она на смерти своей дочери сделала хороший пиар.«Представьте мое состояние, я была в жутком стрессе... По сводке из больницы журналисты узнали о беде. Мне постоянно звонили какие-то люди, что-то спрашивали, я на автомате отвечала. Тогда мама Сергея и сказала, что я пытаюсь сделать пиар на горе. По заповедям всех надо прощать и нельзя ни на кого таить обид. Но есть какие-то вещи, которые я до сих пор… Как женщина женщину, я не могу ее понять... Она тут же попросила освободить квартиру, в которой мы жили: «Если ты хочешь забрать вещи ребенка, забирай. Мы будем сдавать ее». Все это было после одиннадцатого дня – я в этом состоянии собирала одежду Машеньки. Врагу не пожелаешь такого пережить», – вспоминает Захарова.Напомним, что в прошлом году Елена родила долгожданную дочку и сейчас познает все прелести материнства.