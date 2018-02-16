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Максим Фадеев удивил фанатов кадрами 30-летней давности

Сегодня, 09:05
Поклонники известного композитора и продюсера Максима Фадеева привыкли видеть его в теле.

Максим Фадеев удивил фанатов кадрами 30-летней давности
Сам Максим не раз признавался, что вынужден был уйти со сцены, так как комплексовал из-за лишнего веса. На днях он удивил, опубликовав видео 30-летней давности, на котором его сложно узнать.

Максим Фадеев удивил фанатов кадрами 30-летней давности


«Музыкой я был окружен с самого детства. Мой папа работал завучем в музыкальном училище, а мама была музыкальным руководителем. Само собой, меня подсознательно тянуло к тому, чтобы приобщаться к творчеству, и лет в пять я начал ходить в музыкальную школу при Курганском музыкальном училище, а в 15 поступил туда. Играл на акустике, на басу и, кстати, нередко хватал «четверки» по пению. Вся история началась с нашей группы «Конвой». Я отлично помню то время. Много чего было, я даже не могу сказать с уверенностью, возможно ли пережить молодым музыкантам что-то подобное сегодня.

Максим Фадеев удивил фанатов кадрами 30-летней давности


Хотя, надо сказать, закрытые двери существуют для того, чтобы ломать их любыми способами. Я отрицаю музыкантов, которые сознательно закапывают свой талант. Тех, которые ждут манны небесной, не стараясь развиваться. В 89-м волею судеб меня отправили выступать на конкурс молодых исполнителей «Ялта-90». В итоге занял 3-е место и даже получил хорошую по тем временам сумму – целых 500 рублей! После этого мне начали приходить заказы на заставки, музыку для рекламы... Точка отсчета. Судьба! Именно в этот момент, я думаю, и начался мой путь», – поделился Фадеев.

Поклонники пришли в восторг от того, каким симпатичным юношей он был, и засыпали его восторженными комментариями.

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Ключевые слова: Максим Фадеев

Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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