Да и макияж, в котором Орбакайте предпочла естественность, лишь выделив глаза, сделала схожесть еще более заметной. Фанаты считают, что певица смогла унаследовать от своей мамы все только самое лучшее.
Кристина Орбакайте становится копией своей мамы, Аллы Пугачевой
Сегодня, 12:46
Поклонники творчества популярной певицы Кристины Орбакайте не устают восхищаться ее роскошным внешним видом.
На днях исполнительница опубликовала фотографию с концерта в Кремлевском дворце, который был посвящен Дню Святого Валентина. Поклонники заметили, что с годами Кристина все больше становится похожей на свою знаменитую маму, Аллу Пугачеву.
Да и макияж, в котором Орбакайте предпочла естественность, лишь выделив глаза, сделала схожесть еще более заметной. Фанаты считают, что певица смогла унаследовать от своей мамы все только самое лучшее.
Да и макияж, в котором Орбакайте предпочла естественность, лишь выделив глаза, сделала схожесть еще более заметной. Фанаты считают, что певица смогла унаследовать от своей мамы все только самое лучшее.
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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, Алла Пугачева
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Количество просмотров: 5 759
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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