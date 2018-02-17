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Кристина Орбакайте становится копией своей мамы, Аллы Пугачевой

Сегодня, 12:46
Поклонники творчества популярной певицы Кристины Орбакайте не устают восхищаться ее роскошным внешним видом.

Кристина Орбакайте становится копией своей мамы, Аллы Пугачевой
На днях исполнительница опубликовала фотографию с концерта в Кремлевском дворце, который был посвящен Дню Святого Валентина. Поклонники заметили, что с годами Кристина все больше становится похожей на свою знаменитую маму, Аллу Пугачеву.

Кристина Орбакайте становится копией своей мамы, Аллы Пугачевой


Да и макияж, в котором Орбакайте предпочла естественность, лишь выделив глаза, сделала схожесть еще более заметной. Фанаты считают, что певица смогла унаследовать от своей мамы все только самое лучшее.

Кристина Орбакайте становится копией своей мамы, Аллы Пугачевой

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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Количество просмотров: 5 759
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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