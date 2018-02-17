Кристина Орбакайте становится копией своей мамы, Аллы Пугачевой

На днях исполнительница опубликовала фотографию с концерта в Кремлевском дворце, который был посвящен Дню Святого Валентина. Поклонники заметили, что с годами Кристина все больше становится похожей на свою знаменитую маму, Аллу Пугачеву.Да и макияж, в котором Орбакайте предпочла естественность, лишь выделив глаза, сделала схожесть еще более заметной. Фанаты считают, что певица смогла унаследовать от своей мамы все только самое лучшее.