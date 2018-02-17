Дмитрий Билан устал терпеть критику в свой адрес

Исполнителя критикуют за его внешность, творчество, да и даже за его мысли. В итоге Дмитрий устал терпеть нападки и решил ответить всем в довольно жесткой форме.«Отвечать зеркально, изощренно, нажимая на скрытые кнопки личностям, употребляя мат и все его производные — это было бы слишком просто (для меня)! Помните, что быть злым просто, никакой внутренней работы производить не надо! — считает Билан.— Шлепаешь себе, что взбредет, наложишь на голову другому что-то коричневое и, возможно, липкое — и все дела! Я так осознанно не хочу (умею), по крайней мере, по сей день было так. Надеюсь, что мой стержень меня не подведет и в будущем!»Стоит отметить, что некоторое время назад у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он сильно похудел.