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Дмитрий Билан устал терпеть критику в свой адрес

Сегодня, 12:56
Популярный певец Дима Билан в последнее время часто становится жертвой нападок хейтеров.

Дмитрий Билан устал терпеть критику в свой адрес
Исполнителя критикуют за его внешность, творчество, да и даже за его мысли. В итоге Дмитрий устал терпеть нападки и решил ответить всем в довольно жесткой форме.

Дмитрий Билан устал терпеть критику в свой адрес


«Отвечать зеркально, изощренно, нажимая на скрытые кнопки личностям, употребляя мат и все его производные — это было бы слишком просто (для меня)! Помните, что быть злым просто, никакой внутренней работы производить не надо! — считает Билан.

Дмитрий Билан устал терпеть критику в свой адрес


— Шлепаешь себе, что взбредет, наложишь на голову другому что-то коричневое и, возможно, липкое — и все дела! Я так осознанно не хочу (умею), по крайней мере, по сей день было так. Надеюсь, что мой стержень меня не подведет и в будущем!»

Стоит отметить, что некоторое время назад у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он сильно похудел.

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Ключевые слова: Дима Билан

Количество просмотров: 1 885
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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