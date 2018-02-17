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Анастасия Волочкова решила посмеяться над теми, кто ее критикует

Сегодня, 13:48
Балерина Анастасия Волочкова активно ведет свою страницу в Инстаграм, публикуя новые фотографии из повседневной жизни.

Анастасия Волочкова решила посмеяться над теми, кто ее критикует
Нередко на нее обрушивается шквал критики, что, видимо, Анастасию уже просто достало. Она решила сделать коллаж из фотографий тех, кто ее часто критикует.

Анастасия Волочкова решила посмеяться над теми, кто ее критикует


«Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с Мишей поугораем! А то скучно без вас...» — поведала Волочкова.

Стоит отметить, что недавно балерина раскрыла своего нового возлюбленного, им оказался простой программист Михаил Лагин, но Анастасию критикуют за такой выбор бойфренда.

Анастасия Волочкова решила посмеяться над теми, кто ее критикует

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 4 992
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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