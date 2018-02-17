Максим Галкин и Гарик Харламов в Сети выяснили отношения

Известный юморист Гарик Харламов не смог сдержаться и с критикой высказался о новой передаче. Слова Гарика задели Максима, и он решил ответить юмористу.«Я польщён вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах», — считает Галкин.В итоге Харламов возмутился таким ответом телеведущего, который перешел на личности.«Уважаемый Максим! Я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации», — заявил Гарик.В конце концов Харламов пожелал Максиму дальнейших успехов, назвав его замечательным артистом, но, к сожалению, о его шоу он противоположного мнения.