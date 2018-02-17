Максим Галкин и Гарик Харламов в Сети выяснили отношения

«Я польщён вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах», — считает Галкин.
В итоге Харламов возмутился таким ответом телеведущего, который перешел на личности.
«Уважаемый Максим! Я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации», — заявил Гарик.
В конце концов Харламов пожелал Максиму дальнейших успехов, назвав его замечательным артистом, но, к сожалению, о его шоу он противоположного мнения.