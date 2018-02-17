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Максим Галкин и Гарик Харламов в Сети выяснили отношения

Вчера, 22:45
Недавно на Первом канале состоялась премьера нового шоу Максима Галкина.

Максим Галкин и Гарик Харламов в Сети выяснили отношения
Известный юморист Гарик Харламов не смог сдержаться и с критикой высказался о новой передаче. Слова Гарика задели Максима, и он решил ответить юмористу.

Максим Галкин и Гарик Харламов в Сети выяснили отношения


«Я польщён вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах», — считает Галкин.

В итоге Харламов возмутился таким ответом телеведущего, который перешел на личности.

Максим Галкин и Гарик Харламов в Сети выяснили отношения


«Уважаемый Максим! Я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации», — заявил Гарик.

В конце концов Харламов пожелал Максиму дальнейших успехов, назвав его замечательным артистом, но, к сожалению, о его шоу он противоположного мнения.

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Ключевые слова: Максим Галкин, Гарик Харламов

Количество просмотров: 3 315
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, OK!

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