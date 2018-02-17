Алена Водонаева пытается разнообразить сексуальную жизнь, посещая секс-шоп

На днях Алена опубликовала снимки, которые неоднозначно восприняли ее фолловеры. На одной из фотографий Водонаева в фиолетовом парике запечатлена в сексуальной позе, на другой же - она в маске и с ушками в секс-шопе рассматривает товары.Многие поклонники посчитали, что не правильно размещать такие фотографии на своей личной странице, другие же наоборот восхитились образами звезды.Напомним, что в прошлом году Алена вышла замуж за своего избранника, Алексея Косинуса, с которым сейчас находится в Испании.