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Алена Водонаева пытается разнообразить сексуальную жизнь, посещая секс-шоп

Вчера, 23:06
Бывшая участница популярного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева часто радует своих поклонников новыми фотографиями из повседневной жизни.

Алена Водонаева пытается разнообразить сексуальную жизнь, посещая секс-шоп
На днях Алена опубликовала снимки, которые неоднозначно восприняли ее фолловеры. На одной из фотографий Водонаева в фиолетовом парике запечатлена в сексуальной позе, на другой же - она в маске и с ушками в секс-шопе рассматривает товары.

Алена Водонаева пытается разнообразить сексуальную жизнь, посещая секс-шоп


Многие поклонники посчитали, что не правильно размещать такие фотографии на своей личной странице, другие же наоборот восхитились образами звезды.

Напомним, что в прошлом году Алена вышла замуж за своего избранника, Алексея Косинуса, с которым сейчас находится в Испании.

Алена Водонаева пытается разнообразить сексуальную жизнь, посещая секс-шоп

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 2 717
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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