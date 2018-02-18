Беременная Галина Юдашкина в бикини подемонстрировала внушительный живот

Всю беременность девушка продолжает активно делиться со своими фолловерами новыми снимками из повседневной жизни. На днях в ее микроблоге появился очередной кадр, на котором она, одетая в бикини, показала внушительный живот.«Мой любимый, только он может меня довести за 2 секунды, а потом обниматься и целоваться!» — написала под снимком Галина.Напомним, что и старшего ребенка, Анатолия, Юдашкина родила именно в США, и на этот раз она решила довериться зарубежным врачам.