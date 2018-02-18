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Беременная Галина Юдашкина в бикини подемонстрировала внушительный живот

Сегодня, 16:37
На последних сроках беременности Галина Юдашкина отправилась в США, где и собирается родить второго ребенка.

Беременная Галина Юдашкина в бикини подемонстрировала внушительный живот
Всю беременность девушка продолжает активно делиться со своими фолловерами новыми снимками из повседневной жизни. На днях в ее микроблоге появился очередной кадр, на котором она, одетая в бикини, показала внушительный живот.

Беременная Галина Юдашкина в бикини подемонстрировала внушительный живот


«Мой любимый, только он может меня довести за 2 секунды, а потом обниматься и целоваться!» — написала под снимком Галина.

Напомним, что и старшего ребенка, Анатолия, Юдашкина родила именно в США, и на этот раз она решила довериться зарубежным врачам.

Беременная Галина Юдашкина в бикини подемонстрировала внушительный живот

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Ключевые слова: Галина Юдашкина

Количество просмотров: 2 340
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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