Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе

Знаменитая пара, Владимир Кличко и актриса Хайден Панеттьери, редко выходят в свет и не публикуют совместные фотографии в Сети.
В настоящее время пара вместе с трехлетней дочерью Кайей Евдокией находятся на отдыхе на Барбадосе. Папарацци удалось запечатлеть семью на пляже. Они выглядят счастливыми и наслаждаются компанией друг друга.
"Моя главная работа — быть мамой. У меня маленькая дочь, так что я с головой окунулась в эту повседневную, но прекрасную рутину", - призналась в недавнем интервью Хайден.
Напомним, что экс-боксер Кличко в прошлом году официально объявил о завершении спортивной карьеры, да и Хайден старается больше времени уделять семье.
Ключевые слова: Владимир Кличко
, Хайден Панеттьери
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Сплетник, Cosmopolitan
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