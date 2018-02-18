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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе

Сегодня, 16:58
Знаменитая пара, Владимир Кличко и актриса Хайден Панеттьери, редко выходят в свет и не публикуют совместные фотографии в Сети.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе
В настоящее время пара вместе с трехлетней дочерью Кайей Евдокией находятся на отдыхе на Барбадосе. Папарацци удалось запечатлеть семью на пляже. Они выглядят счастливыми и наслаждаются компанией друг друга.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе


"Моя главная работа — быть мамой. У меня маленькая дочь, так что я с головой окунулась в эту повседневную, но прекрасную рутину", - призналась в недавнем интервью Хайден.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе


Напомним, что экс-боксер Кличко в прошлом году официально объявил о завершении спортивной карьеры, да и Хайден старается больше времени уделять семье.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе

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Ключевые слова: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери

Количество просмотров: 1 612
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник, Cosmopolitan

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