Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочкой были запечатлены на отдыхе

В настоящее время пара вместе с трехлетней дочерью Кайей Евдокией находятся на отдыхе на Барбадосе. Папарацци удалось запечатлеть семью на пляже. Они выглядят счастливыми и наслаждаются компанией друг друга."Моя главная работа — быть мамой. У меня маленькая дочь, так что я с головой окунулась в эту повседневную, но прекрасную рутину", - призналась в недавнем интервью Хайден.Напомним, что экс-боксер Кличко в прошлом году официально объявил о завершении спортивной карьеры, да и Хайден старается больше времени уделять семье.