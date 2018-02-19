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Анна Грачевская не смогла пройти таможню в Таиланде

Сегодня, 07:58
Почти месяц телеведущая Анна Грачевская с супругом и дочерью от предыдущего брака провела в Таиланде.

Анна Грачевская не смогла пройти таможню в Таиланде
Проходя таможню в аэропорту, дочку телеведущей не выпустили из страны. Об этом сообщила сама Анна, рассказав, что паспорт Василисы оказался просрочен, хотя срок действия паспорта истекает именно в день, когда они должны были вылететь.

Анна Грачевская не смогла пройти таможню в Таиланде


«Нас не выпустили… У нас возникли проблемы с паспортом Василисы. Все дело в том, что когда нас выпускали с этим документом, то никто нас не предупредил, что мы не сможем улететь сегодня, потому что срок паспорта заканчивается именно в этот день. Сегодня воскресенье, так что нам придется дождаться понедельника, чтобы обратиться за помощью в консульство. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией… Слава богу, у нас здесь есть друзья, которые нам приютили и нам помогают», - заявила Грачевская.

Анна активно делилась со своими подписчиками тем, как проходит ее отпуск, публикуя яркие снимки.

Анна Грачевская не смогла пройти таможню в Таиланде

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Ключевые слова: Анна Грачевская

Количество просмотров: 91
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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