Саша Артемова поддержала Алексея Панина

Но пользователи Сети обрушились на девушку с критикой, разочаровавшись в ней, ведь Алексей известен своей скандальной репутацией. Саша поспешила ответить на многочисленную критику.«Да, он такой! Разве он не человек, не актер? Я вам показываю его с профессиональной стороны. Со стороны актера, хорошего человека, веселого человека. А чем вы тогда лучше него, что готовы сожрать Леху за его образ жизни?! Да, для меня тоже не норма то, что он делал. Но он человек! И вы не имеете права показывать свое бескультурье, невоспитанность и ставить себя выше него», - считает Артемова.Стоит отметить, что Алексея мало волнует мнение окружающих, за счет именно своих скандальных видео он смог завоевать бешеную популярность.