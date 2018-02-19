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Саша Артемова поддержала Алексея Панина

Сегодня, 08:05
Недавно в микроблоге бывшей участницы главной телестройки страны Саши Артемовой появилась совместная фотография с известным актером Алексеем Паниным.

Саша Артемова поддержала Алексея Панина
Но пользователи Сети обрушились на девушку с критикой, разочаровавшись в ней, ведь Алексей известен своей скандальной репутацией. Саша поспешила ответить на многочисленную критику.

Саша Артемова поддержала Алексея Панина


«Да, он такой! Разве он не человек, не актер? Я вам показываю его с профессиональной стороны. Со стороны актера, хорошего человека, веселого человека. А чем вы тогда лучше него, что готовы сожрать Леху за его образ жизни?! Да, для меня тоже не норма то, что он делал. Но он человек! И вы не имеете права показывать свое бескультурье, невоспитанность и ставить себя выше него», - считает Артемова.

Стоит отметить, что Алексея мало волнует мнение окружающих, за счет именно своих скандальных видео он смог завоевать бешеную популярность.

Саша Артемова поддержала Алексея Панина

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Ключевые слова: Саша Артемова, Алексей Панин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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