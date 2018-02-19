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Елена Исинбаева выложила первый снимок после родов

Сегодня, 08:10
14 февраля известная спортсменка Елена Исинбаева родила второго ребенка, она подарила супругу очаровательного сына.

Елена Исинбаева выложила первый снимок после родов
Елена сама сообщила о радостном событии в своем микроблоге. Недавно же в микроблоге Исинбаевой появилась фотография, в подписи к которой она пожелала удачи российским спортсменам на Олимпиаде.

Елена Исинбаева выложила первый снимок после родов


«Немного с опозданием… Поздравляю с успешным выступлением наших российских спортсменов завоевавших бронзовые награды: Анастасию Брызгалову, Александра Крушельницкого, Наталью Воронину, Дениса Спицова, Александра Большунова, Юлию Белокурову. Никиту Тренубова поздравляю с выигранной серебряной медалью. Вы просто молодцы! Гордимся вами!!! Желаю удачи нашей сборной в борьбе за медали высшего достоинства!!! Мы верим, вы сможете!» — сообщила молодая мама.

Сейчас Елена все свое время посвящает новорожденному сыну, поклонники заметили, что сама знаменитость выглядит просто потрясающе.

Елена Исинбаева выложила первый снимок после родов

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Ключевые слова: Елена Исинбаева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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