Елена Исинбаева выложила первый снимок после родов

Елена сама сообщила о радостном событии в своем микроблоге. Недавно же в микроблоге Исинбаевой появилась фотография, в подписи к которой она пожелала удачи российским спортсменам на Олимпиаде.«Немного с опозданием… Поздравляю с успешным выступлением наших российских спортсменов завоевавших бронзовые награды: Анастасию Брызгалову, Александра Крушельницкого, Наталью Воронину, Дениса Спицова, Александра Большунова, Юлию Белокурову. Никиту Тренубова поздравляю с выигранной серебряной медалью. Вы просто молодцы! Гордимся вами!!! Желаю удачи нашей сборной в борьбе за медали высшего достоинства!!! Мы верим, вы сможете!» — сообщила молодая мама.Сейчас Елена все свое время посвящает новорожденному сыну, поклонники заметили, что сама знаменитость выглядит просто потрясающе.