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Беременная Ольга Рапунцель без стеснения рассказала о своей интимной жизни

Сегодня, 08:58
Недавно участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, которая находится на последних сроках беременности, откровенно побеседовала с журналистами.

Беременная Ольга Рапунцель без стеснения рассказала о своей интимной жизни
Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко часто заставляют говорить о себе, то заявляя о разводе, то снова воссоединившись. В интервью девушка шокировала, рассказав в деталях свою сексуальную жизнь с мужем.

Беременная Ольга Рапунцель без стеснения рассказала о своей интимной жизни


"У нас есть страсть – это главное. За балдахином попадаю в рай. Забываю обо всех проблемах. Волшебством занимаемся каждый день.

Беременная Ольга Рапунцель без стеснения рассказала о своей интимной жизни


Раньше любили разные позы. Сейчас он словно чувствует, как нужно. Так все аккуратненько. Раздевает и покрывает все мое тело поцелуями. Наверное, на мне нет места, где бы любимый не ласкал меня своими губами. Это окрыляет", – поделилась Рапунцель.

Напомним, что недавно на реалити-шоу пришла сестра Ольги, Алена, девушки постоянно скандалят и разбираются друг с другом перед камерами.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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