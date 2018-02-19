Беременная Ольга Рапунцель без стеснения рассказала о своей интимной жизни

Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко часто заставляют говорить о себе, то заявляя о разводе, то снова воссоединившись. В интервью девушка шокировала, рассказав в деталях свою сексуальную жизнь с мужем."У нас есть страсть – это главное. За балдахином попадаю в рай. Забываю обо всех проблемах. Волшебством занимаемся каждый день.Раньше любили разные позы. Сейчас он словно чувствует, как нужно. Так все аккуратненько. Раздевает и покрывает все мое тело поцелуями. Наверное, на мне нет места, где бы любимый не ласкал меня своими губами. Это окрыляет", – поделилась Рапунцель.Напомним, что недавно на реалити-шоу пришла сестра Ольги, Алена, девушки постоянно скандалят и разбираются друг с другом перед камерами.