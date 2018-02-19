На снимке модель запечатлена полностью обнаженная, сидя на кресле-качалке. Причем все интимные места звезда прикрыла руками и ногами. Поклонники восхитились внешним видом Амбросио и засыпали ее комплиментами.
Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией
Сегодня, 09:05
Знаменитая модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио часто радует своих поклонников новыми фотографиями.
Сейчас модель находится на отдыхе в Мексике, откуда делится яркими снимками. Недавно на личной странице Алессандры в соцсети появилось фото, которое произвело фурор среди ее подписчиков.
На снимке модель запечатлена полностью обнаженная, сидя на кресле-качалке. Причем все интимные места звезда прикрыла руками и ногами. Поклонники восхитились внешним видом Амбросио и засыпали ее комплиментами.
На снимке модель запечатлена полностью обнаженная, сидя на кресле-качалке. Причем все интимные места звезда прикрыла руками и ногами. Поклонники восхитились внешним видом Амбросио и засыпали ее комплиментами.
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Ключевые слова: Алессандра Амбросио
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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