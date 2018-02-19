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Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией

Сегодня, 09:05
Знаменитая модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио часто радует своих поклонников новыми фотографиями.

Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией
Сейчас модель находится на отдыхе в Мексике, откуда делится яркими снимками. Недавно на личной странице Алессандры в соцсети появилось фото, которое произвело фурор среди ее подписчиков.

Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией


На снимке модель запечатлена полностью обнаженная, сидя на кресле-качалке. Причем все интимные места звезда прикрыла руками и ногами. Поклонники восхитились внешним видом Амбросио и засыпали ее комплиментами.

Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией

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Ключевые слова: Алессандра Амбросио

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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