Полностью обнаженная Алессандра Амбросио поделилась новой фотографией

Сейчас модель находится на отдыхе в Мексике, откуда делится яркими снимками. Недавно на личной странице Алессандры в соцсети появилось фото, которое произвело фурор среди ее подписчиков.На снимке модель запечатлена полностью обнаженная, сидя на кресле-качалке. Причем все интимные места звезда прикрыла руками и ногами. Поклонники восхитились внешним видом Амбросио и засыпали ее комплиментами.