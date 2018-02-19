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Данила Козловский с возлюбленной появился на Берлинском кинофестивале

Сегодня, 10:14
Недавно начался 68-й Берлинский кинофестиваль, который собрал большое количество мировых звезд киноиндустрии.

Данила Козловский с возлюбленной появился на Берлинском кинофестивале
В программу фестиваля попала картина Алексея Германа-младшего "Довлатов", в которой одну из главных ролей сыграл Данила Козловский. На красной ковровой дорожке актер появился вместе со своей избранницей Ольгой Зуевой.

Данила Козловский с возлюбленной появился на Берлинском кинофестивале


Влюбленные смотрелись вместе очень гармонично, да и наряды подобрали в тон друг другу.

Стоит отметить, что актеры начали встречаться в 2015 году, познакомившись на съемках картины "На районе".

Данила Козловский с возлюбленной появился на Берлинском кинофестивале

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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева

Количество просмотров: 5 395
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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