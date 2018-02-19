Данила Козловский с возлюбленной появился на Берлинском кинофестивале

В программу фестиваля попала картина Алексея Германа-младшего "Довлатов", в которой одну из главных ролей сыграл Данила Козловский. На красной ковровой дорожке актер появился вместе со своей избранницей Ольгой Зуевой.Влюбленные смотрелись вместе очень гармонично, да и наряды подобрали в тон друг другу.Стоит отметить, что актеры начали встречаться в 2015 году, познакомившись на съемках картины "На районе".