Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе

О своём новом видеоклипе на песню "Ты мой человек" популярная исполнительница написала в блоге следующее: "Весна пришла раньше!". Поклонники Брежневой с нетерпением ждали свежий клип и теперь не могут определиться, что им нравится больше - сама песня или видео.Визуальный ряд клипа действительно впечатляет - певица предстаёт в соблазнительных нарядах на фоне декораций из тысяч цветов. "Потрясающее видео! Заряжает чувственностью и дыханием весны" - гласят комментарии подписчиков.