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Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе

Сегодня, 20:55
Певица Вера Брежнева презентовала новое пикантное видео.

Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе
О своём новом видеоклипе на песню "Ты мой человек" популярная исполнительница написала в блоге следующее: "Весна пришла раньше!". Поклонники Брежневой с нетерпением ждали свежий клип и теперь не могут определиться, что им нравится больше - сама песня или видео.

Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе


Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе


Визуальный ряд клипа действительно впечатляет - певица предстаёт в соблазнительных нарядах на фоне декораций из тысяч цветов. "Потрясающее видео! Заряжает чувственностью и дыханием весны" - гласят комментарии подписчиков.

Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе


Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе


Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 6 006
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, кадры из видеоклипа

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