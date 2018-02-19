Визуальный ряд клипа действительно впечатляет - певица предстаёт в соблазнительных нарядах на фоне декораций из тысяч цветов. "Потрясающее видео! Заряжает чувственностью и дыханием весны" - гласят комментарии подписчиков.
Вера Брежнева показала откровенные образы в новом клипе
Сегодня, 20:55
Певица Вера Брежнева презентовала новое пикантное видео.
О своём новом видеоклипе на песню "Ты мой человек" популярная исполнительница написала в блоге следующее: "Весна пришла раньше!". Поклонники Брежневой с нетерпением ждали свежий клип и теперь не могут определиться, что им нравится больше - сама песня или видео.
Визуальный ряд клипа действительно впечатляет - певица предстаёт в соблазнительных нарядах на фоне декораций из тысяч цветов. "Потрясающее видео! Заряжает чувственностью и дыханием весны" - гласят комментарии подписчиков.
Визуальный ряд клипа действительно впечатляет - певица предстаёт в соблазнительных нарядах на фоне декораций из тысяч цветов. "Потрясающее видео! Заряжает чувственностью и дыханием весны" - гласят комментарии подписчиков.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
Количество просмотров: 6 006
Количество просмотров: 6 006
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, кадры из видеоклипа
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Автор фото: instagram, кадры из видеоклипа
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