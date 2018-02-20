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Екатерина Андреева пропала из программы "Время"

Сегодня, 08:01
Недавно представители Первого канала сообщили о том, что программа "Время" будет сниматься в новой студии, которая оснащена самым передовым оборудованием.

Екатерина Андреева пропала из программы "Время"
Накануне в эфир программы вышла не Екатерина Андреева, как привыкли зрители, а Кирилл Клейменов. Начали ходить слухи об уходе телеведущей с Первого канала.

Екатерина Андреева пропала из программы "Время"


«Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту». Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала», — объяснили в пресс-службе канала.

Напомним, что программа "Время" является одной из самых популярных передач, а Екатерина ведет ее уже более 20 лет.

Екатерина Андреева пропала из программы "Время"

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Ключевые слова: Екатерина Андреева

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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