Екатерина Андреева пропала из программы "Время"

Накануне в эфир программы вышла не Екатерина Андреева, как привыкли зрители, а Кирилл Клейменов. Начали ходить слухи об уходе телеведущей с Первого канала.«Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту». Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала», — объяснили в пресс-службе канала.Напомним, что программа "Время" является одной из самых популярных передач, а Екатерина ведет ее уже более 20 лет.