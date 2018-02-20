Джим Керри своим странным поведением заставляет беспокоиться родных

Это сказалось на его психическом состоянии, во время одного из интервью в прошлом году Джим рассказывал странные вещи. Недавно его оправдали в деле самоубийства подруги, и он начал выходить в свет.Теперь же Джим снова все время сидит в своей арт-студии, не общаясь ни с кем. Друг актера, увидев его, пришел в ужас, Джим очень сильно исхудал и выглядит болезненно. Но он сам объясняет это тем, что очищает свой организм, отказавшись от твердой пищи.