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Джим Керри своим странным поведением заставляет беспокоиться родных

Сегодня, 08:53
В 2015 году возлюбленная актера Джима Керри покончила с собой, после чего актер начал вести затворнический образ жизни.

Джим Керри своим странным поведением заставляет беспокоиться родных
Это сказалось на его психическом состоянии, во время одного из интервью в прошлом году Джим рассказывал странные вещи. Недавно его оправдали в деле самоубийства подруги, и он начал выходить в свет.

Джим Керри своим странным поведением заставляет беспокоиться родных


Теперь же Джим снова все время сидит в своей арт-студии, не общаясь ни с кем. Друг актера, увидев его, пришел в ужас, Джим очень сильно исхудал и выглядит болезненно. Но он сам объясняет это тем, что очищает свой организм, отказавшись от твердой пищи.

Джим Керри своим странным поведением заставляет беспокоиться родных

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Ключевые слова: Джим Керри

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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