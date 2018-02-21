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Александра Серова обвиняют в клевете

Сегодня, 08:53
Недавний выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен экс-возлюбленной певца Александра Серова Надежде Тилер и ее дочери Кристин.

Александра Серова обвиняют в клевете
В недавнем выпуске исполнитель заявил, что девушка имеет наркотическую зависимость, такие обвинения возмутили Надежду. Она планирует подать в суд на Александра и отсудить у него крупную сумму денег.

Александра Серова обвиняют в клевете


«Я в состоянии шока. Когда твою дочь публично называют наркоманкой… Я сегодня официально заявляю, что за всю ту грязь я подаю два иска в суд и требую к взысканию по 10 миллионов рублей», - поведала Тилер.

Кристин прошла обследование, в результате которого в ее крови запрещенных веществ обнаружено не было.

Александра Серова обвиняют в клевете

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Ключевые слова: Александр Серов

Количество просмотров: 3 718
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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