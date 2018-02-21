Александра Серова обвиняют в клевете

В недавнем выпуске исполнитель заявил, что девушка имеет наркотическую зависимость, такие обвинения возмутили Надежду. Она планирует подать в суд на Александра и отсудить у него крупную сумму денег.«Я в состоянии шока. Когда твою дочь публично называют наркоманкой… Я сегодня официально заявляю, что за всю ту грязь я подаю два иска в суд и требую к взысканию по 10 миллионов рублей», - поведала Тилер.Кристин прошла обследование, в результате которого в ее крови запрещенных веществ обнаружено не было.