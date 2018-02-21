Дмитрий Маликов готов к тому, что на сына у него будет уходить больше времени, чем на дочь

В настоящее время исполнитель старается все свое свободное время уделять новорожденному сыну. Он собирается воспитать из него настоящего мужчину, а мальчикам, по его мнению, требуется гораздо больше внимания, чем девочкам.«Я просто предполагаю и понимаю, что мне нужно будет уделять ему [сыну] больше внимания. Девочка – это девочка, а мальчику нужен отец и пример. Я катаюсь на лыжах, играю в теннис, футбол и хоккей, чтобы обладать какими-то минимальными… Единственное, я не занимаюсь боевыми единоборствами, но это тоже важно. Мальчик должен быть с характером, он должен уметь преодолевать препятствия и трудности. Нужно проводить с ним много времени, обязательно четко понимать, в какую сторону ему будет интересно развиваться, давать физические нагрузки и закалять характер. Я думаю в этом направлении», – поделился в интервью Дмитрий.Напомним, что некоторое время назад супруга Маликова призналась в том, что они не собирались афишировать рождение у них ребенка, но кто-то из медперсонала проговорился, поэтому пришлось официально об этом объявить.