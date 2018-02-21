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Юрий Лоза не понял нового прозвища Игоря Крутого

Сегодня, 09:21
Юрий Лоза довольно часто высказывает свое мнение касательно различных событий в российском шоу-бизнесе.

Юрий Лоза не понял нового прозвища Игоря Крутого
В недавнем выпуске передачи "Однажды" телеканала НТВ говорили об известном композиторе Игоре Крутом. Его в ходе передачи назвали «крестным отцом российского шоу-бизнеса», такое прозвище удивило Лозу.

Юрий Лоза не понял нового прозвища Игоря Крутого


«На канале НТВ Игоря Крутого назвали «крестным отцом российской эстрады». Уж не знаю, согласован ли данный титул с самим композитором, но послевкусие осталось неоднозначное. И дело тут вот в чем. Если для ретивых телевизионщиков личность дона Корлеоне из романа Марио Пьюзо, филигранно выписанная Френсисом Копполой, является абсолютно положительной и достойной подражания, то мне она таковой не кажется. Скажем, эпизод, где ради проталкивания своего артиста отец мафии приказывает отрезать голову любимого коня строптивого продюсера и подбросить эту голову ему же в постель, характеризует данного персонажа не с самой лучшей стороны. Может, НТВ-шники что-то такое знают, но, судя по их заявлению, Игорь Крутой управляет эстрадой примерно так же, теми же методами. Или я опять не так все понял?» - высказался Юрий.

В ходе программы Крутой рассказал о своих взаимоотношениях с коллегами по шоу-бизнесу. Часто ему приходится мириться с перепадами настроения некоторых российских исполнителей, в первую очередь, Аллы Пугачевой.

Юрий Лоза не понял нового прозвища Игоря Крутого

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Ключевые слова: Юрий Лоза, Игорь Крутой

Количество просмотров: 1 898
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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