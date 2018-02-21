Юрий Лоза не понял нового прозвища Игоря Крутого

В недавнем выпуске передачи "Однажды" телеканала НТВ говорили об известном композиторе Игоре Крутом. Его в ходе передачи назвали «крестным отцом российского шоу-бизнеса», такое прозвище удивило Лозу.«На канале НТВ Игоря Крутого назвали «крестным отцом российской эстрады». Уж не знаю, согласован ли данный титул с самим композитором, но послевкусие осталось неоднозначное. И дело тут вот в чем. Если для ретивых телевизионщиков личность дона Корлеоне из романа Марио Пьюзо, филигранно выписанная Френсисом Копполой, является абсолютно положительной и достойной подражания, то мне она таковой не кажется. Скажем, эпизод, где ради проталкивания своего артиста отец мафии приказывает отрезать голову любимого коня строптивого продюсера и подбросить эту голову ему же в постель, характеризует данного персонажа не с самой лучшей стороны. Может, НТВ-шники что-то такое знают, но, судя по их заявлению, Игорь Крутой управляет эстрадой примерно так же, теми же методами. Или я опять не так все понял?» - высказался Юрий.В ходе программы Крутой рассказал о своих взаимоотношениях с коллегами по шоу-бизнесу. Часто ему приходится мириться с перепадами настроения некоторых российских исполнителей, в первую очередь, Аллы Пугачевой.