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В Сети появились первые кадры Кэмерон Диас после объявления о беременности

Сегодня, 09:56
Поклонники знаменитой актрисы Кэмерон Диас гадают, действительно ли она находится в положении.

В Сети появились первые кадры Кэмерон Диас после объявления о беременности
Фанаты с нетерпением ждали новых снимков, которые смогли бы подтвердить их предположение. Недавно папарацци запечатлели Кэмерон во время шопинга, но, к сожалению, рассмотреть живот на снимках нет возможности.

В Сети появились первые кадры Кэмерон Диас после объявления о беременности


На фотографии актриса в свободном свитере, который может скрыть округлившийся живот.

Напомним, что некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что Кэмерон воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы наконец-то забеременеть.

В Сети появились первые кадры Кэмерон Диас после объявления о беременности

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Ключевые слова: Кэмерон Диас

Количество просмотров: 104
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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