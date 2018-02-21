В Сети появились первые кадры Кэмерон Диас после объявления о беременности

Фанаты с нетерпением ждали новых снимков, которые смогли бы подтвердить их предположение. Недавно папарацци запечатлели Кэмерон во время шопинга, но, к сожалению, рассмотреть живот на снимках нет возможности.
На фотографии актриса в свободном свитере, который может скрыть округлившийся живот.
Напомним, что некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что Кэмерон воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы наконец-то забеременеть.
Ключевые слова: Кэмерон Диас
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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