В Сети появились первые кадры Кэмерон Диас после объявления о беременности

Фанаты с нетерпением ждали новых снимков, которые смогли бы подтвердить их предположение. Недавно папарацци запечатлели Кэмерон во время шопинга, но, к сожалению, рассмотреть живот на снимках нет возможности.На фотографии актриса в свободном свитере, который может скрыть округлившийся живот.Напомним, что некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что Кэмерон воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы наконец-то забеременеть.