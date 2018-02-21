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У Зака Эфрона вскоре родится первенец

Сегодня, 10:06
На днях церемонию вручения кинонаград BAFTA посетила и шведская актриса Ребекка Фергюсон, которая сыграла в фильме "Миссия невыполнима".

У Зака Эфрона вскоре родится первенец
Актриса выбрала для выхода на ковровую дорожку черное облегающее платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот звезды.

У Зака Эфрона вскоре родится первенец


Фанаты задаются вопросом, кто же является отцом будущего ребенка актрисы. По некоторой информации, это новый избранник Ребекки, 30-летний актер Зак Эфрон, для которого этот ребенок будет первым, а у актрисы подрастает 10-летний сын от экс-избранника Людвига Халлбера.

У Зака Эфрона вскоре родится первенец

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Ключевые слова: Зак Эфрон, Ребекка Фергюсон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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