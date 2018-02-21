Фанаты задаются вопросом, кто же является отцом будущего ребенка актрисы. По некоторой информации, это новый избранник Ребекки, 30-летний актер Зак Эфрон, для которого этот ребенок будет первым, а у актрисы подрастает 10-летний сын от экс-избранника Людвига Халлбера.
У Зака Эфрона вскоре родится первенец
Сегодня, 10:06
На днях церемонию вручения кинонаград BAFTA посетила и шведская актриса Ребекка Фергюсон, которая сыграла в фильме "Миссия невыполнима".
Актриса выбрала для выхода на ковровую дорожку черное облегающее платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот звезды.
Фанаты задаются вопросом, кто же является отцом будущего ребенка актрисы. По некоторой информации, это новый избранник Ребекки, 30-летний актер Зак Эфрон, для которого этот ребенок будет первым, а у актрисы подрастает 10-летний сын от экс-избранника Людвига Халлбера.
Фанаты задаются вопросом, кто же является отцом будущего ребенка актрисы. По некоторой информации, это новый избранник Ребекки, 30-летний актер Зак Эфрон, для которого этот ребенок будет первым, а у актрисы подрастает 10-летний сын от экс-избранника Людвига Халлбера.
← В Сети появились первые кадры Кэмерон ... Дженнифер Лоуренс скопировала откров... →
Ключевые слова: Зак Эфрон, Ребекка Фергюсон
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Количество просмотров: 2 899
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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