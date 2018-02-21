У Зака Эфрона вскоре родится первенец

На днях церемонию вручения кинонаград BAFTA посетила и шведская актриса Ребекка Фергюсон, которая сыграла в фильме "Миссия невыполнима".

Актриса выбрала для выхода на ковровую дорожку черное облегающее платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот звезды.Фанаты задаются вопросом, кто же является отцом будущего ребенка актрисы. По некоторой информации, это новый избранник Ребекки, 30-летний актер Зак Эфрон, для которого этот ребенок будет первым, а у актрисы подрастает 10-летний сын от экс-избранника Людвига Халлбера.