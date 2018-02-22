Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Альбина Джанабаева не смогла сдержать слез, вспоминая свое детство

Сегодня, 08:50
Альбина Джанабаева не только успешная певица, актриса, но и счастливая жена и мама.

Альбина Джанабаева не смогла сдержать слез, вспоминая свое детство
Исполнительница замужем за Валерием Меладзе, и воспитывает двоих детей. Недавно Альбина поведала о том, как прошло ее детство. Вспоминая жизнь в многодетной семье, она разрыдалась.

Альбина Джанабаева не смогла сдержать слез, вспоминая свое детство


«Я всегда отвечала за всех, глобально. Чувствовала это постоянно. У ребенка должно быть детство, так получилось, что у меня его, наверное, не было. Возможно, хорошо, что я стала такой ответственной. Но нельзя тащить на своих плечах чужие заботы. Люди, которые перекладывают на тебя свои дела – попросту перестают думать. Очень важно помощью не навредить, даже родные не всегда правильно понимают твое участие», – вспоминает артистка.

Самым счастливым своим днем Джанабаева называет день, когда ее приняли в популярную группу "ВИА Гра", а после ухода из коллектива она едва справилась с депрессией.

Альбина Джанабаева не смогла сдержать слез, вспоминая свое детство

← Кэтрин Хейгл похвасталась результато... Рита Дакота недовольна высказываниям... →

Ключевые слова: Альбина Джанабаева

Количество просмотров: 2 938
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет
Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе
Альбина Джанабаева изменилась до неузнаваемости
Самое популярное за неделю

Рита Дакота поделилась снимком мамы в купальнике, раскрыв секрет своей фигуры Осенью 2017 года звездная чета, Рита Дакота и Влад Соколовский, впервые стали родителями, у них родилась очаровательная дочка Мия.
Кортни Кардашьян заставляет переживать поклонников из-за своего веса Кортни Кардашьян после того, как стала мамой в третий раз, много времени начала уделять своей фигуре.
Ольга Бузова сообщила, что поддержит экс-поклонника в поисках новой любви За развитием отношений телеведущей Ольги Бузовой и участника телепроекта "Дом-2" Романа Гриценко с интересом наблюдали поклонники реалити-шоу.
Полину Гагарину едва не смыло в океан волной Популярная певица Полина Гагарина счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, который часто снимает свою любимую супругу.
Юлианна Караулова поведала о том, почему не торопится сыграть свадьбу На съемках новогоднего шоу популярная певица Юлианна Караулова получила от своего избранника предложение руки и сердца.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.