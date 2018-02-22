Альбина Джанабаева не смогла сдержать слез, вспоминая свое детство

Исполнительница замужем за Валерием Меладзе, и воспитывает двоих детей. Недавно Альбина поведала о том, как прошло ее детство. Вспоминая жизнь в многодетной семье, она разрыдалась.«Я всегда отвечала за всех, глобально. Чувствовала это постоянно. У ребенка должно быть детство, так получилось, что у меня его, наверное, не было. Возможно, хорошо, что я стала такой ответственной. Но нельзя тащить на своих плечах чужие заботы. Люди, которые перекладывают на тебя свои дела – попросту перестают думать. Очень важно помощью не навредить, даже родные не всегда правильно понимают твое участие», – вспоминает артистка.Самым счастливым своим днем Джанабаева называет день, когда ее приняли в популярную группу "ВИА Гра", а после ухода из коллектива она едва справилась с депрессией.