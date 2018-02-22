Близкие Михаила Задорнова не интересуются его наследством

После его смерти лишь первая супруга заявила свои права на наследство, а вдова сатирика Елена Бомбина и его дочь Елена не торопятся обращаться к юристу.«О своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова, которая пришла и оставила свои документы, свидетельство о браке с Михаилом Николаевичем. Больше никто не заявил своих прав. Нам известно, что у Задорнова осталась дочь. Но и дочь, и вдова Елена Бомбина устно объяснили, что не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще-то это странная ситуация. Нотариус через помощников Задорнова передал дочери сатирика, что она должна в таком случае написать письменный отказ от наследства», - заявила журналистам сотрудница нотариальной конторы.По закону родственники могут заявить свои права в течение полугода, которые еще не прошли, поэтому у его вдовы и дочки еще есть время для этого.