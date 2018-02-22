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Близкие Михаила Задорнова не интересуются его наследством

Сегодня, 09:10
10 ноября 2017 года скончался известный сатирик Михаил Задорнов, который долгое время пытался побороть онкологию.

Близкие Михаила Задорнова не интересуются его наследством
После его смерти лишь первая супруга заявила свои права на наследство, а вдова сатирика Елена Бомбина и его дочь Елена не торопятся обращаться к юристу.

Близкие Михаила Задорнова не интересуются его наследством


«О своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова, которая пришла и оставила свои документы, свидетельство о браке с Михаилом Николаевичем. Больше никто не заявил своих прав. Нам известно, что у Задорнова осталась дочь. Но и дочь, и вдова Елена Бомбина устно объяснили, что не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще-то это странная ситуация. Нотариус через помощников Задорнова передал дочери сатирика, что она должна в таком случае написать письменный отказ от наследства», - заявила журналистам сотрудница нотариальной конторы.

По закону родственники могут заявить свои права в течение полугода, которые еще не прошли, поэтому у его вдовы и дочки еще есть время для этого.

Близкие Михаила Задорнова не интересуются его наследством

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Ключевые слова: Михаил Задорнов

Количество просмотров: 1 248
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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