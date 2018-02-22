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DJ Smash перенесет еще одну операцию

Сегодня, 09:17
Некоторое время назад известный DJ Smash был жестоко избит в баре мастером спорта по рукопашному бою Александром Телепневым.

DJ Smash перенесет еще одну операцию
В настоящее время артист находится в больнице, но восстановление идет очень медленно. Скоро ему сделают еще одну мини-операцию, и чувствует музыкант себя уже гораздо лучше.

DJ Smash перенесет еще одну операцию


«Иду на поправку семимильными шагами, и вы даже не представляете, как приятно чувствовать, что у тебя не две челюсти, а снова одна. Мой больничный продлен пока на три недели, завтра ждет еще одна мини-операция, но все под полным контролем талантливых врачей о которых я обязательно расскажу вам позже отдельным постом. Эмоции переполняют, силы копятся, характер твердеет, а следствие идет», - написал под фотографией из больницы DJ Smash.

Напомним, что конфликт возник из-за того, что знаменитость отказался сфотографироваться с Александром, что ему не понравилось, и он нанес удар.

DJ Smash перенесет еще одну операцию

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Ключевые слова: DJ Smash

Количество просмотров: 1 326
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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