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Ольга Бузова сообщила, что поддержит экс-поклонника в поисках новой любви

Сегодня, 09:37
За развитием отношений телеведущей Ольги Бузовой и участника телепроекта "Дом-2" Романа Гриценко с интересом наблюдали поклонники реалити-шоу.

Ольга Бузова сообщила, что поддержит экс-поклонника в поисках новой любви
Ольга впервые решила прокомментировать свои отношения с Романом. По словам самой Бузовой, она изначально знала, что у них ничего серьезного не получится, так как Гриценко еще слишком ветреный.

Ольга Бузова сообщила, что поддержит экс-поклонника в поисках новой любви


«Я не понимала, правильно ли то, что за мной ухаживает участник. Могу сказать, что поведение Ромы было достойным и трепетным, он совершал красивые поступки, чем расположил меня. Помню, когда отмечала день рождения в Таиланде, на виллу прислали огромное количество букетов и подарков от друзей и близких из Москвы. С одной стороны, было даже как-то неловко, а потом один знакомый сказал: «Позволь людям делать тебе приятно, умей принимать их благодарность и любовь». Также и с Ромой – я решила, что нельзя обрывать человека в его искренних порывах», – поведала телеведущая.

Напомним, что сейчас Роман пытается построить отношения с другой участницей проекта Маргаритой Овсянниковой.

Ольга Бузова сообщила, что поддержит экс-поклонника в поисках новой любви

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Роман Гриценко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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