Анастасия Решетова забыла надеть юбку, что возмутило ее фанатов

В большинстве случаев Анастасия запечатлена на них в обнаженном виде или в откровенном наряде. Обычно пользователи Сети приходят в восторг от новых снимков девушки, но последний стал настоящим провалом.На фотографии Решетова запечатлена во время выхода из машины, и создается такое ощущение, что она забыла надеть юбку. Таким образом видимо модель хотела продемонстрировать свои стройные ноги, но поклонники не оценили новое фото звезды.