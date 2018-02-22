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Анастасия Решетова забыла надеть юбку, что возмутило ее фанатов

Сегодня, 10:07
Модель Анастасия Решетова часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями, и большинство из них довольно провокационные.

Анастасия Решетова забыла надеть юбку, что возмутило ее фанатов
В большинстве случаев Анастасия запечатлена на них в обнаженном виде или в откровенном наряде. Обычно пользователи Сети приходят в восторг от новых снимков девушки, но последний стал настоящим провалом.

Анастасия Решетова забыла надеть юбку, что возмутило ее фанатов


На фотографии Решетова запечатлена во время выхода из машины, и создается такое ощущение, что она забыла надеть юбку. Таким образом видимо модель хотела продемонстрировать свои стройные ноги, но поклонники не оценили новое фото звезды.

Анастасия Решетова забыла надеть юбку, что возмутило ее фанатов

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 7 605
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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