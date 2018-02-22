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Анджелина Джоли отреагировала на развод Дженнифер Энистон в резкой форме

Сегодня, 10:22
Новость о разводе знаменитой актрисы Дженнифер Энистон и Джастина Теру шокировала многих пользователей Сети.

Анджелина Джоли отреагировала на развод Дженнифер Энистон в резкой форме
Экс-супруг актрисы Брэд Питт почти сразу отреагировал на данную информацию, но реакции Анджелины Джоли пришлось подождать. Оказалось, что Анджелина всегда считала, что Джастин и Дженнифер не подходят друг другу.

Анджелина Джоли отреагировала на развод Дженнифер Энистон в резкой форме


«Анджелина никогда не думала об Эниcтон — жизнь актрисы ее попросту не волновала. Джоли считает Дженнифер слишком мягкой и пустой. А вот про Теру она лучшего мнения. Она знает, что он умный и твердый.

Анджелина Джоли отреагировала на развод Дженнифер Энистон в резкой форме


Джоли очень удивилась, когда узнала, что они вместе. А когда узнала, что они разводятся, то сказала, что так и должно было случиться», - поведал инсайдер.
Западные таблоиды сообщают, что причиной развода стало то, что супруги не смогли договориться, где будут проживать, в результате чего у них всегда возникали конфликты.

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон, Джастин Теру, Анджелина Джоли

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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