Анджелина Джоли отреагировала на развод Дженнифер Энистон в резкой форме

«Анджелина никогда не думала об Эниcтон — жизнь актрисы ее попросту не волновала. Джоли считает Дженнифер слишком мягкой и пустой. А вот про Теру она лучшего мнения. Она знает, что он умный и твердый.
Джоли очень удивилась, когда узнала, что они вместе. А когда узнала, что они разводятся, то сказала, что так и должно было случиться», - поведал инсайдер.
Западные таблоиды сообщают, что причиной развода стало то, что супруги не смогли договориться, где будут проживать, в результате чего у них всегда возникали конфликты.