Анджелина Джоли отреагировала на развод Дженнифер Энистон в резкой форме

Экс-супруг актрисы Брэд Питт почти сразу отреагировал на данную информацию, но реакции Анджелины Джоли пришлось подождать. Оказалось, что Анджелина всегда считала, что Джастин и Дженнифер не подходят друг другу.«Анджелина никогда не думала об Эниcтон — жизнь актрисы ее попросту не волновала. Джоли считает Дженнифер слишком мягкой и пустой. А вот про Теру она лучшего мнения. Она знает, что он умный и твердый.Джоли очень удивилась, когда узнала, что они вместе. А когда узнала, что они разводятся, то сказала, что так и должно было случиться», - поведал инсайдер.Западные таблоиды сообщают, что причиной развода стало то, что супруги не смогли договориться, где будут проживать, в результате чего у них всегда возникали конфликты.