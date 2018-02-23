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Анфиса Чехова призналась, что не имеет претензий к бывшему мужу

Сегодня, 11:57
Новость о разводе телеведущей Анфисы Чеховой с супругом Гурамом Баблишвили стала полной неожиданностью для ее поклонников.

Анфиса Чехова призналась, что не имеет претензий к бывшему мужу
У бывших супругов подрастает сын Соломон. Они смогли остаться в хороших отношениях после развода, поэтому мальчик не обделен вниманием своих родителей.

Анфиса Чехова призналась, что не имеет претензий к бывшему мужу


«Мы сошлись в определенный период жизни, будучи веселыми, бесшабашными, бездетными, без груза ответственности. Он был гордым, я – вызывающей. Такими мы друг друга привлекли, чтобы научиться чему-то важному: смирять свою гордыню, терпеть. Я стала в большей степени женственной, он – не мальчиком, а мужем. За эти годы мы друг друга трансформировали и поняли, что тем людям, в которых мы превратились, уже некомфортно вместе. Я хочу чего-то другого, он тоже. У нас прошла страсть, и мы стали смотреть в разные стороны. Какие у меня могут быть претензии к бывшему мужу? Их нет», - сообщила Анфиса.

В настоящее время телеведущая вместе с сыном проживает в Сочи, где ведет программу "Взвешенные и счастливые люди".

Анфиса Чехова призналась, что не имеет претензий к бывшему мужу

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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