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Сын Яны Поплавской запечатлел ее на своей спине

Сегодня, 10:43
Известная актриса Яна Поплавская является счастливой мамой двоих сыновей.

Сын Яны Поплавской запечатлел ее на своей спине
Старший Клим сделал выбор в пользу творческой профессии, режиссера, а младший Никита недавно приятно удивил свою мамй. Он сделал татуировку с портретом своей мамы на спине.

Сын Яны Поплавской запечатлел ее на своей спине


«Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что на спине у моего старшего сына мой портрет! Помню, как остолбенела, когда он пришел домой и сказал: «Сюрприз» и снял майку, а там я! Так и живем! Я надеюсь, что я его со спины прикрываю, всегда и навсегда. Не знаю, есть ли еще сыновья, которые «бьют» портреты своих матерей», - сообщила Яна подписчикам.

Некоторые поклонники восхитились поступком молодого человека и посчитали, что таким образом он выразил свою любовь к ней, другие же высказали мнение, что свою любовь можно было выразить и поступками.

Сын Яны Поплавской запечатлел ее на своей спине

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Ключевые слова: Яна Поплавская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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