Сын Яны Поплавской запечатлел ее на своей спине

Старший Клим сделал выбор в пользу творческой профессии, режиссера, а младший Никита недавно приятно удивил свою мамй. Он сделал татуировку с портретом своей мамы на спине.«Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что на спине у моего старшего сына мой портрет! Помню, как остолбенела, когда он пришел домой и сказал: «Сюрприз» и снял майку, а там я! Так и живем! Я надеюсь, что я его со спины прикрываю, всегда и навсегда. Не знаю, есть ли еще сыновья, которые «бьют» портреты своих матерей», - сообщила Яна подписчикам.Некоторые поклонники восхитились поступком молодого человека и посчитали, что таким образом он выразил свою любовь к ней, другие же высказали мнение, что свою любовь можно было выразить и поступками.