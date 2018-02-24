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Анастасия Волочкова пошла на риск, чтобы сделать эффектный снимок

Сегодня, 10:49
Балерина Анастасия Волочкова никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру и часто публикует откровенные снимки.

Анастасия Волочкова пошла на риск, чтобы сделать эффектный снимок
Чаще всего на них Волочкова запечатлена в крошечных бикини или в довольно провокационных нарядах. Да и своими шпагатами Анастасия широко известна в Сети. Недавно балерина решила разместить очередное фото, на которой она на шикарной яхте выполняет эффектный шпагат.

Анастасия Волочкова пошла на риск, чтобы сделать эффектный снимок


«Не пытайтесь повторить этот трюк. Можно упасть в воду с 50-метровой высоты, прямо с палубы большой яхты», - сообщила знаменитость фолловерам.

Напомним, что сейчас Анастасия счастлива в отношениях с обычным программистом и часто делится романтичными снимками с возлюбленным.

Анастасия Волочкова пошла на риск, чтобы сделать эффектный снимок

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 5 226
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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