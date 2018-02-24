Анастасия Волочкова пошла на риск, чтобы сделать эффектный снимок

Чаще всего на них Волочкова запечатлена в крошечных бикини или в довольно провокационных нарядах. Да и своими шпагатами Анастасия широко известна в Сети. Недавно балерина решила разместить очередное фото, на которой она на шикарной яхте выполняет эффектный шпагат.«Не пытайтесь повторить этот трюк. Можно упасть в воду с 50-метровой высоты, прямо с палубы большой яхты», - сообщила знаменитость фолловерам.Напомним, что сейчас Анастасия счастлива в отношениях с обычным программистом и часто делится романтичными снимками с возлюбленным.