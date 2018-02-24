Максим Галкин не смог убедить родных стать героями своего нового шоу

Многие считают, что все происходящее на шоу - постановка, и обвиняют создателей в обмане. Максим заявил, что не смог уговорить членов своей семьи стать героями передачи, так как не известно, какими могут быть действия людей, находящихся под гипнозом."Начиная с Кристины, заканчивая Филиппом. Конечно, отказались. С другой стороны, я тоже не могу прийти и сказать: "Кристиночка, ну, по-семейному". Это взаправду, я не мог им сказать - подыграешь. Там подыгрывать нельзя, невозможно. Я не мог ей сказать, что там может произойти, я только мог поклясться, что это потом вырежут на монтаже. Моих связей не хватило бы, чтобы заставить их прийти", - рассказал Галкин.Телеведущий признается, что многие звезды опасаются того, что под гипнозом раскроют какие-либо секреты, но в шоу не обсуждается личная жизнь знаменитостей.