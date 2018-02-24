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Максим Галкин не смог убедить родных стать героями своего нового шоу

Сегодня, 11:24
Некоторое время назад на Первом канале состоялась премьера новой передачи "Звезды под гипнозом", ведущим которого стал Максим Галкин.

Максим Галкин не смог убедить родных стать героями своего нового шоу
Многие считают, что все происходящее на шоу - постановка, и обвиняют создателей в обмане. Максим заявил, что не смог уговорить членов своей семьи стать героями передачи, так как не известно, какими могут быть действия людей, находящихся под гипнозом.

Максим Галкин не смог убедить родных стать героями своего нового шоу


"Начиная с Кристины, заканчивая Филиппом. Конечно, отказались. С другой стороны, я тоже не могу прийти и сказать: "Кристиночка, ну, по-семейному". Это взаправду, я не мог им сказать - подыграешь. Там подыгрывать нельзя, невозможно. Я не мог ей сказать, что там может произойти, я только мог поклясться, что это потом вырежут на монтаже. Моих связей не хватило бы, чтобы заставить их прийти", - рассказал Галкин.

Телеведущий признается, что многие звезды опасаются того, что под гипнозом раскроют какие-либо секреты, но в шоу не обсуждается личная жизнь знаменитостей.

Максим Галкин не смог убедить родных стать героями своего нового шоу

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Ключевые слова: Максим Галкин

Количество просмотров: 4 797
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Youtube

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