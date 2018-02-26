Резидент Comedy Club считает, что конфликт с Ольгой Бузовой был раздут ее фанатами

Ольга заявила, что настоящий мужчина не должен вести себя так по отношению к женщине. Сам Андрей на днях в своем микроблоге написал пост, в котором сообщил, что у него лично никаких претензий к Бузовой нет.«Я хочу напомнить, как начинался конфликт: я выложил картинку, которая кому-то там не понравилась. Я не оскорблял Ольгу Бузову, а первое обидное слово «недомужчина» прозвучало из ее уст. И весь конфликт у меня с неадекватными поклонниками госпожи Бузовой.Это обращение Ольге Бузовой. Я не считаю, что у нас с тобой конфликт, но если ты так думаешь, предлагаю уладить конфликт так, как это делают в XXI веке. Я вызываю тебя на рэп-баттл. А что, петь там не надо, так что ты справишься. Петь для пьяных мы оба умеем», - считает мужчина.Ольга пока никак не отреагировала на вызов на баттл, но по мнению ее фанатов, она откажется.