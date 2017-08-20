Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой

46-летнюю Леру Кудрявцеву уже далеко не в первый раз "подозревают" в беременности, однако теперь у почитателей таланта телеведущей появились весомые доводы. В последнее время звезда стала отдавать предпочтение исключительно свободным нарядам и обуви на низком каблуке, хотя всем известна её любовь к довольно смелым образам и шпилькам. К тому же, по убеждению подписчиков, Кудрявцева явно набрала вес.Новую порцию дискуссий о беременности спровоцировал снимок Леры из студии шоу "Звезды сошлись", где она является одной из ведущих. На фото Кудрявцева вновь запечатлена в свободной одежде.