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Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой

Вчера, 19:47
Телеведущая Лера Кудрявцева вызвала споры у поклонников из-за своего внешнего вида.

Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой
46-летнюю Леру Кудрявцеву уже далеко не в первый раз "подозревают" в беременности, однако теперь у почитателей таланта телеведущей появились весомые доводы. В последнее время звезда стала отдавать предпочтение исключительно свободным нарядам и обуви на низком каблуке, хотя всем известна её любовь к довольно смелым образам и шпилькам. К тому же, по убеждению подписчиков, Кудрявцева явно набрала вес.

Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой


Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой


Новую порцию дискуссий о беременности спровоцировал снимок Леры из студии шоу "Звезды сошлись", где она является одной из ведущих. На фото Кудрявцева вновь запечатлена в свободной одежде.

Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой


Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой


Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 12 441
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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