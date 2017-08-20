Новую порцию дискуссий о беременности спровоцировал снимок Леры из студии шоу "Звезды сошлись", где она является одной из ведущих. На фото Кудрявцева вновь запечатлена в свободной одежде.
Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой
Вчера, 19:47
Телеведущая Лера Кудрявцева вызвала споры у поклонников из-за своего внешнего вида.
46-летнюю Леру Кудрявцеву уже далеко не в первый раз "подозревают" в беременности, однако теперь у почитателей таланта телеведущей появились весомые доводы. В последнее время звезда стала отдавать предпочтение исключительно свободным нарядам и обуви на низком каблуке, хотя всем известна её любовь к довольно смелым образам и шпилькам. К тому же, по убеждению подписчиков, Кудрявцева явно набрала вес.
Новую порцию дискуссий о беременности спровоцировал снимок Леры из студии шоу "Звезды сошлись", где она является одной из ведущих. На фото Кудрявцева вновь запечатлена в свободной одежде.
Новую порцию дискуссий о беременности спровоцировал снимок Леры из студии шоу "Звезды сошлись", где она является одной из ведущих. На фото Кудрявцева вновь запечатлена в свободной одежде.
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Ключевые слова: Лера Кудрявцева
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Количество просмотров: 12 441
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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