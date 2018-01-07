Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне

Личная страничка Анастасии Волочковой пополнилась очередным снимком шпагата - пожалуй, одним из самых необычных среди десятков других фото-шпагатов скандальной звезды. Однако даже поклонники Волочковой, поначалу восхищавшиеся её формой и растяжкой, уже устали от однообразных кадров, а фотография с конём и вовсе вызвала недоумение - Анастасии посоветовали обратиться к врачу."И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки" - подписала кадр невозмутимая балерина.