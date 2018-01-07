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Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне

Вчера, 21:12
Балерина Анастасия Волочкова подняла свой знаменитый шпагат на новый уровень.

Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне
Личная страничка Анастасии Волочковой пополнилась очередным снимком шпагата - пожалуй, одним из самых необычных среди десятков других фото-шпагатов скандальной звезды. Однако даже поклонники Волочковой, поначалу восхищавшиеся её формой и растяжкой, уже устали от однообразных кадров, а фотография с конём и вовсе вызвала недоумение - Анастасии посоветовали обратиться к врачу.

Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне


Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне


"И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки" - подписала кадр невозмутимая балерина.

Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне


Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне

← Поклонники обсуждают беременность Ле...

Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 6 539
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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