"И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки" - подписала кадр невозмутимая балерина.
Анастасия Волочкова удивила подписчиков шпагатом на коне
Вчера, 21:12
Балерина Анастасия Волочкова подняла свой знаменитый шпагат на новый уровень.
Личная страничка Анастасии Волочковой пополнилась очередным снимком шпагата - пожалуй, одним из самых необычных среди десятков других фото-шпагатов скандальной звезды. Однако даже поклонники Волочковой, поначалу восхищавшиеся её формой и растяжкой, уже устали от однообразных кадров, а фотография с конём и вовсе вызвала недоумение - Анастасии посоветовали обратиться к врачу.
"И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки" - подписала кадр невозмутимая балерина.
"И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки" - подписала кадр невозмутимая балерина.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
Количество просмотров: 6 539
Количество просмотров: 6 539
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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