Дело против супруги Андрея Аршавина закрыли

После обнародования видео супруга спортсмена Алиса начала угрожать модели. После чего Ольга написала на жену Аршавина заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана.«Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем, органом уголовного преследования, 21.02.2018 года, уголовное дело производством прекращено в порядке п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Казахстан», - сообщили в департаменте внутренних дел Алматы.Но Ольга рассматривает возможность подать повторное заявление, но уже сразу в суд. Сделает ли она это, покажет лишь время.