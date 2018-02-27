Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дело против супруги Андрея Аршавина закрыли

Сегодня, 08:55
В январе в Сети появилось видео, на котором футболист Андрей Аршавин обнимается с казахстанской моделью Ольгой Семеновой.

Дело против супруги Андрея Аршавина закрыли
После обнародования видео супруга спортсмена Алиса начала угрожать модели. После чего Ольга написала на жену Аршавина заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана.

Дело против супруги Андрея Аршавина закрыли


«Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем, органом уголовного преследования, 21.02.2018 года, уголовное дело производством прекращено в порядке п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Казахстан», - сообщили в департаменте внутренних дел Алматы.

Но Ольга рассматривает возможность подать повторное заявление, но уже сразу в суд. Сделает ли она это, покажет лишь время.

Дело против супруги Андрея Аршавина закрыли

← Сын Софии Ротару ответил на новость о ... Ольга Бузова устала терпеть оскорблен... →

Ключевые слова: Андрей Аршавин, Алиса Казьмина

Количество просмотров: 3 718
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Андрей Аршавин заступился за свою жену, заявив, что все обвинения ложные
Жена Андрея Аршавина обвиняется по трем статьям
Предполагаемая любовница Андрея Аршавина из-за угроз его жены почувствовала себя плохо
Супруга Андрея Аршавина ответила на обвинения его любовницы
Самое популярное за неделю

Похудевшая Мэрайя Кэри восхитила своей фигурой Популярная певица Мэрайя Кэри долгие годы ведет борьбу с лишним весом.
Анастасия Решетова избавилась от всех своих комплексов Модель Анастасия Решетова очень популярна в Сети, она часто делится с фолловерами своими мыслями и размышлениями.
Хайди Клум появилась в брючном костюме, из-под которого выглядывало нижнее белье Недавно в студию Эллен Дедженерес пришла супермодель Хайди Клум, которая рассказала о нескончаемой критике в свой адрес.
Ким Кардашьян решилась на розовый цвет волос Ким Кардашьян известна любовью к экспериментам над своей внешностью.
Любовница Юэна Макгрегора не выдержала пристального внимания к себе В начале этого года стало известно о разводе знаменитого актера Юэна Макгрегора со своей женой Ив Мавракис спустя 22 года брака.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.