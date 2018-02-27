Ольга Бузова устала терпеть оскорбления и заявила об этом публично

На днях мужчина позвал Ольгу на баттл, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Бузова устала от нескончаемой агрессии в свой адрес и написала об этом в своем микроблоге.«Моя чаша терпения заполнилась. Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне. Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт, некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Я не хочу больше это терпеть! Правда.Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду. Я не позволю таким хамам делать все, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять. У меня есть родители, семья, очень пожилые бабушки. К великому моему сожалению - они это все видят. И расстраиваются куда сильнее. От этого мне еще больнее», - заявила телеведущая.По словам Ольги, она не единственная девушка, которая вынуждена терпеть оскорбления в свой адрес в современном мире, и это совершенно неправильно.