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Хайди Клум появилась в брючном костюме, из-под которого выглядывало нижнее белье

Сегодня, 11:32
Недавно в студию Эллен Дедженерес пришла супермодель Хайди Клум, которая рассказала о нескончаемой критике в свой адрес.

Хайди Клум появилась в брючном костюме, из-под которого выглядывало нижнее белье
Ведь Хайди выпускает собственную линию нижнего белья, и сама выступает в качестве модели, за что ее часто критикуют. Такое поведение Хайди считают недопустимым в 44 года.

Хайди Клум появилась в брючном костюме, из-под которого выглядывало нижнее белье


«Все говорят, что мне скоро 45, и хотят, чтобы я придумала себе более подходящее занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70… Неужели у нас есть срок годности и после определенного возраста мы не можем чувствовать себя сексуальными?

Хайди Клум появилась в брючном костюме, из-под которого выглядывало нижнее белье


Почему нам обязательно должно быть 20 или 30 лет? Разве более взрослые женщины не могут сниматься в рекламе? Именно поэтому я это делаю», - призналась модель.

В знак протеста на ток-шоу она пришла в золотом брючном костюме, из-под которого выглядывало ее нижнее белье.

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Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 520
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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