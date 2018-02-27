Хайди Клум появилась в брючном костюме, из-под которого выглядывало нижнее белье

Ведь Хайди выпускает собственную линию нижнего белья, и сама выступает в качестве модели, за что ее часто критикуют. Такое поведение Хайди считают недопустимым в 44 года.«Все говорят, что мне скоро 45, и хотят, чтобы я придумала себе более подходящее занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70… Неужели у нас есть срок годности и после определенного возраста мы не можем чувствовать себя сексуальными?Почему нам обязательно должно быть 20 или 30 лет? Разве более взрослые женщины не могут сниматься в рекламе? Именно поэтому я это делаю», - призналась модель.В знак протеста на ток-шоу она пришла в золотом брючном костюме, из-под которого выглядывало ее нижнее белье.