Анастасия Решетова избавилась от всех своих комплексов

На днях в своем микроблоге Анастасия оставила пост, признавшись, что в детстве была очень стеснительной девочкой. Но теперь она смогла избавиться от своих комплексов и стала совершенно другим человеком.«В детстве я боялась проявлять инициативу. И креативность тоже было трудностью для меня. Зато сейчас ситуация ровно в точности да наоборот. Избавление от них — целая философия.Очень важно искоренять любые свои комплексы, ибо они являются реальным тормозом на пути к вашей цели, да и зачастую мешают окружающим жить. Избавление от них — целая философия, большая психологическая работа над собой. Но об этом позже», — призналась Решетова.Стоит отметить, что модель почти три года находится в отношениях с рэпером Тимати, и в первое время они тщательно скрывали свой роман, а теперь же часто появляются на публике вместе.