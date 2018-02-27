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Анастасия Решетова избавилась от всех своих комплексов

Сегодня, 11:42
Модель Анастасия Решетова очень популярна в Сети, она часто делится с фолловерами своими мыслями и размышлениями.

Анастасия Решетова избавилась от всех своих комплексов
На днях в своем микроблоге Анастасия оставила пост, признавшись, что в детстве была очень стеснительной девочкой. Но теперь она смогла избавиться от своих комплексов и стала совершенно другим человеком.

Анастасия Решетова избавилась от всех своих комплексов


«В детстве я боялась проявлять инициативу. И креативность тоже было трудностью для меня. Зато сейчас ситуация ровно в точности да наоборот. Избавление от них — целая философия.

Анастасия Решетова избавилась от всех своих комплексов


Очень важно искоренять любые свои комплексы, ибо они являются реальным тормозом на пути к вашей цели, да и зачастую мешают окружающим жить. Избавление от них — целая философия, большая психологическая работа над собой. Но об этом позже», — призналась Решетова.

Стоит отметить, что модель почти три года находится в отношениях с рэпером Тимати, и в первое время они тщательно скрывали свой роман, а теперь же часто появляются на публике вместе.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 390
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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