Юлия Ковальчук умилила трогательными словами к мужу

Периодически в Сети возникают слухи о сложностях в отношениях супругов, но все они оказываются неправдой. На днях пара отмечала десятилетие отношений, с чем трогательно поздравила любимого мужа Юлия.«Можно без слов я побуду рядом, В руках твоих, как в тихой гавани, Дыханьем согретая, словно пледом, Не помня о времени, а надо ли? Мы десять лет, самой не верится, От завтрака до глубоких сумерек, Глазами любим, спорим и миримся, Минута грусти, как целый век. Быть за тобой- быть как за Каменной, Быть для тебя- цветком и мудростью, Мы не подростки уже безумные, Только безумство бывает с привкусом глупости. Можно вот так до самой старости, Перед тобой, как перед Господом, Душу раскрыв, и знать, что в горести, Сердце согреешь мне шёпотом. Можно без слов я побуду рядом…» — оставила на своей странице пост певица.Напомним, что у супругов подрастает очаровательная дочка, которая родилась в октябре прошлого года.