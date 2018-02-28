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Юлия Ковальчук умилила трогательными словами к мужу

Сегодня, 08:49
Популярные певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже десять лет, а в 2013 году они сыграли свадьбу.

Юлия Ковальчук умилила трогательными словами к мужу
Периодически в Сети возникают слухи о сложностях в отношениях супругов, но все они оказываются неправдой. На днях пара отмечала десятилетие отношений, с чем трогательно поздравила любимого мужа Юлия.

Юлия Ковальчук умилила трогательными словами к мужу


«Можно без слов я побуду рядом, В руках твоих, как в тихой гавани, Дыханьем согретая, словно пледом, Не помня о времени, а надо ли? Мы десять лет, самой не верится, От завтрака до глубоких сумерек, Глазами любим, спорим и миримся, Минута грусти, как целый век. Быть за тобой- быть как за Каменной, Быть для тебя- цветком и мудростью, Мы не подростки уже безумные, Только безумство бывает с привкусом глупости. Можно вот так до самой старости, Перед тобой, как перед Господом, Душу раскрыв, и знать, что в горести, Сердце согреешь мне шёпотом. Можно без слов я побуду рядом…» — оставила на своей странице пост певица.

Напомним, что у супругов подрастает очаровательная дочка, которая родилась в октябре прошлого года.

Юлия Ковальчук умилила трогательными словами к мужу

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков

Количество просмотров: 2 353
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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