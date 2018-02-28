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Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына

Сегодня, 09:35
14 марта 2015 года скончался сын известных актеров Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрей.

Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына
Ирина все эти годы редко соглашалась рассказывать о пережитой трагедии. Но в передаче "Мой герой" вспомнила, каким был ее сын, и как она смогла пережить такое тяжелое горе.

Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына


«Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: «Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», – рассказала актриса.

Напомним, что смерть молодого человека наступила из-за острой сердечной недостаточности, его нашли уже мертвым в своей квартире.

Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына

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Ключевые слова: Ирина Безрукова

Количество просмотров: 8 632
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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