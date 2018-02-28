Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына

Ирина все эти годы редко соглашалась рассказывать о пережитой трагедии. Но в передаче "Мой герой" вспомнила, каким был ее сын, и как она смогла пережить такое тяжелое горе.«Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Уже маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно, у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: «Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», – рассказала актриса.Напомним, что смерть молодого человека наступила из-за острой сердечной недостаточности, его нашли уже мертвым в своей квартире.