В частности, певец рассказал о самом запоминающемся сексе со своей супругой певицей Анжеликой Варум: "Это был второй год нашей совместной жизни. Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сиденье, и это было по-настоящему здорово" - поведал Агутин и добавил: "Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. В общем, есть что вспомнить".
Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум
Вчера, 20:34
Певец Леонид Агутин дал весьма откровенное интервью блогеру Юрию Дудю.
Один из самых провокационных видео-блогеров сети Юрий Дудь взял интервью у популярного певца Леонида Агутина, и "разговорил" его на самые пикантные темы. Похоже, даже сам Агутин не ожидал от себя подобной откровенности.
В частности, певец рассказал о самом запоминающемся сексе со своей супругой певицей Анжеликой Варум: "Это был второй год нашей совместной жизни. Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сиденье, и это было по-настоящему здорово" - поведал Агутин и добавил: "Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. В общем, есть что вспомнить".
В частности, певец рассказал о самом запоминающемся сексе со своей супругой певицей Анжеликой Варум: "Это был второй год нашей совместной жизни. Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сиденье, и это было по-настоящему здорово" - поведал Агутин и добавил: "Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. В общем, есть что вспомнить".
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Ключевые слова: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Юрий Дудь
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Количество просмотров: 10 309
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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