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Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум

Вчера, 20:34
Певец Леонид Агутин дал весьма откровенное интервью блогеру Юрию Дудю.

Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум
Один из самых провокационных видео-блогеров сети Юрий Дудь взял интервью у популярного певца Леонида Агутина, и "разговорил" его на самые пикантные темы. Похоже, даже сам Агутин не ожидал от себя подобной откровенности.

Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум


В частности, певец рассказал о самом запоминающемся сексе со своей супругой певицей Анжеликой Варум: "Это был второй год нашей совместной жизни. Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сиденье, и это было по-настоящему здорово" - поведал Агутин и добавил: "Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. В общем, есть что вспомнить".

Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум


Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум

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Ключевые слова: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Юрий Дудь

Количество просмотров: 10 309
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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