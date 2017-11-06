Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского

Вчера, 20:56
Муж кандидата в президенты Ксении Собчак Максим Виторган прокомментировал инцидент между супругой и Владимиром Жириновским на дебатах.

Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского
Первые же телевизионные дебаты кандидатов в президенты РФ закончились скандалом - кандидат Ксения Собчак в ответ на нецензурные оскорбления в свой адрес от другого кандидата Владимира Жириновского, облила его водой. Не смог остаться в стороне от этой ситуации супруг Ксении Максим Виторган - перепалку кандидатов он прокомментировал для "Говорит Москва".

Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского


"Слушайте, ну он старый му**к, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного му**а обращал внимание…" - заявил Виторган.

Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского


Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского

← Леонид Агутин шокировал сеть рассказо...

Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак, Владимир Жириновский

Количество просмотров: 13 845
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, youtube.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак
Максим Виторган умилил своим обращением к Ксении Собчак
Максим Виторган изменил Ксении Собчак с популярной актрисой
Максим Виторган выложил странное фото беременной Ксении Собчак
Самое популярное за неделю

Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского Муж кандидата в президенты Ксении Собчак Максим Виторган прокомментировал инцидент между супругой и Владимиром Жириновским на дебатах.
Леонид Агутин шокировал сеть рассказом об интимной жизни с Анжеликой Варум Певец Леонид Агутин дал весьма откровенное интервью блогеру Юрию Дудю.
Эвелина Бледанс впервые поведала о новом возлюбленном Телеведущая Эвелина Бледанс пережила развод со своим супругом и нашла новую любовь.
Тата Блюменкранц согласилась на пластическую операцию ради супруга Летом прошлого года у звезд телепроекта "Дом-2" Таты и Валерия Блюменкранцев родилась очаровательная дочка Беатриса.
Ирина Безрукова откровенно поведала о том, как смогла пережить смерть сына 14 марта 2015 года скончался сын известных актеров Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.