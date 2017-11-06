Супруг Ксении Собчак жестко отреагировал на оскорбления в её адрес от Владимира Жириновского

Первые же телевизионные дебаты кандидатов в президенты РФ закончились скандалом - кандидат Ксения Собчак в ответ на нецензурные оскорбления в свой адрес от другого кандидата Владимира Жириновского, облила его водой. Не смог остаться в стороне от этой ситуации супруг Ксении Максим Виторган - перепалку кандидатов он прокомментировал для "Говорит Москва"."Слушайте, ну он старый му**к, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного му**а обращал внимание…" - заявил Виторган.