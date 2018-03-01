Анна Курникова постоянно отвлекается во время занятий спортом

Через несколько месяцев после того как Анна стала мамой, она начала усиленные тренировки, чтобы вернуть себе прежние формы. На сегодняшний день Курникова уже может похвастаться накачанными бедрами и подтянутым животом, но она продолжает занятия.Хотя заниматься ей получается с трудом, ведь домашние питомцы, лабрадор и овчарка, постоянно ей мешают. Курникова опубликовала в своем микроблоге забавные фотографии, на которых видно, как собаки лезут к своей хозяйке во время тренировок.