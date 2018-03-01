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Анна Курникова постоянно отвлекается во время занятий спортом

Сегодня, 09:36
В конце 2017 года у теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса родились очаровательные близнецы.

Анна Курникова постоянно отвлекается во время занятий спортом
Через несколько месяцев после того как Анна стала мамой, она начала усиленные тренировки, чтобы вернуть себе прежние формы. На сегодняшний день Курникова уже может похвастаться накачанными бедрами и подтянутым животом, но она продолжает занятия.

Анна Курникова постоянно отвлекается во время занятий спортом


Хотя заниматься ей получается с трудом, ведь домашние питомцы, лабрадор и овчарка, постоянно ей мешают. Курникова опубликовала в своем микроблоге забавные фотографии, на которых видно, как собаки лезут к своей хозяйке во время тренировок.

Анна Курникова постоянно отвлекается во время занятий спортом

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Ключевые слова: Анна Курникова

Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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